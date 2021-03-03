Прекъсване водоподаването на с. Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 03.03.2021г.(сряда) от 09.30ч. до 16.00ч.поради авария е прекъснато водоподаването на с. Крушаре.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.