Прекъсване на водоподаването в м.Селището

ВиК-Сливен преди 40 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 21

Днес 01.03 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в местност Селището до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.