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Съобщение за авария

19 януари 2021 16:23, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 2 дни, брой четения: 174
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Поради възникнала авария в абонатната станция в бл.№ 9 вх.В ж.к. „Дружба“ ще бъде спряно подаването на битово-гореща вода до 18:00ч. на 20.01.2021г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство

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