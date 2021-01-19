Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди 2 дни, брой четения: 174 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 174

Поради възникнала авария в абонатната станция в бл.№ 9 вх.В ж.к. „Дружба“ ще бъде спряно подаването на битово-гореща вода до 18:00ч. на 20.01.2021г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство