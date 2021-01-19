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РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

19 януари 2021 19:20, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди около 1 ден, брой четения: 176
резултати конкурси

Благодарим на всички участници в конкурсите, посветени на патронния празник на гимназията и на 86-та годишнина от рождението на Дамян Дамянов!

 

Резултатите можете да видите в прикачения файл.

Файлове

Класиране конкурси [340KB]

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