Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 11 часа, брой четения: 60 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 60

Днес 20.01 /сряда/ поради авария на ул .Иван Шишман е прекъснато водоподаването в района до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.