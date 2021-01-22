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Затварят участък от булевард „Бургаско шосе“ на 23 януари заради демонтаж на коледната украса

22 януари 2021 08:47, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 2 часа, брой четения: 47
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На 23 януари, събота, ще бъде затворен за движение бул. „Бургаско шосе“ в участъка от паметника на Седми конен полк „Орлето“ до Колодрума.

 

Причината е демонтаж на светлинна коледна украса. Мярката ще важи от 8 до 17 часа.

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