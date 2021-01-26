Прекъсване на водоподаването в района на Централна градска част

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.01.2021г.(Вторник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част на бул.''Цар Освободител'' около района на ''Старото Зъболечение''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.