Прекъсване на водоподаването в с. Ковачите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 26.01.2021г. Вторник до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.