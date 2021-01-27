Пътят от Сливен до разклона за Тополчане

Област Сливен преди 25 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 18

Пътят от изхода на Сливен до разклона за Тополчане е отворен, съобщиха от Областното пътно управление.

Участъкът е опесъчен. Движението е възстановено около 12,30 часа.