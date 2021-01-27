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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пътят от Сливен до разклона за Тополчане

27 януари 2021 13:26, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 25 минути, брой четения: 18
зимна обстановка

Пътят от изхода на Сливен до разклона за Тополчане е отворен, съобщиха от Областното пътно управление.

Участъкът е опесъчен. Движението е възстановено около 12,30 часа.

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