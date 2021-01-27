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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пътят към разклона на село Тополчане вече е отворен

27 януари 2021 12:33, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Pochisten_uchastuk

Почистен и отворен за движение е вече пътят към разклона за с. Тополчане, съобщиха от Областно пътно управление-Сливен. Малко по-рано днес, заради усложнената зимна обстановка, участъкът беше временно затворен. Продължава съвместната работа на екипите и Общинския кризисен щаб, както и обработването на постъпилите сигнали.

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