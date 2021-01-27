Пътят към разклона на село Тополчане вече е отворен

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Почистен и отворен за движение е вече пътят към разклона за с. Тополчане, съобщиха от Областно пътно управление-Сливен. Малко по-рано днес, заради усложнената зимна обстановка, участъкът беше временно затворен. Продължава съвместната работа на екипите и Общинския кризисен щаб, както и обработването на постъпилите сигнали.