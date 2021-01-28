Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 22

Днес 28 /четвъртък/ поради авария на ПС-Селиминово е прекъснато водоподаването в селото до отстраняване на аварията. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.