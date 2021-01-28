Прекъсване на водоподаването кв. Ново село,кв.Сини камъни,кв.Българка и част от Вилна зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 61 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 61

Днес 28.01 /четвъртък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кварталите: Ново село, Сини камъни, Българка и част от Вилна зона от 09.00ч. до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.