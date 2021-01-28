Община Сливен дарява на Митрополията терена, върху който е построен храм "Св.В.Теодор Тирон"

Община Сливен преди 29 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 22

Кметът Стефан Радев издаде заповед, с която Общината прехвърля безвъзмездно на Сливенска митрополия правото на собственост на имота, върху който е построен храм "Св. В.Теодор Тирон". На заседанието си през декември 2020 година Общинският съвет даде съгласие за безвъзмездното прехвърляне и упълномощи кметът за сключване на договор за дарение. Теренът е с площ от 2 061 кв.м. Православният храм се намира местността Селището, в района на Тодоровото аязмо. През 2012 година е отстъпено право на строеж върху общинската земя, след което той е построен. Църковното настоятелство е заявило желание да изгради нови постройки, като се ангажира с благоустрояването на имота.