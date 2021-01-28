Прекъсване водоподаването на с.Селеминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради повреда в електрозахранването на Помпена станция с.Селеминово е прекъснато водоподаването на с.Селеминово от 18.00 часа на 28.01.2021г до 13.00 ч на 29.01.2021г.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.