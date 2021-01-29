Прекъсване водоподаването на местност "Селището"

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.01.2021г.(петък) до 14.о0ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на местност "Селището".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.