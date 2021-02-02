Прекъсване водоподаването кв.Сини камъни блок 12

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Днес 02.02/вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв, Сини камъни бл.12 от 09.00ч. до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.