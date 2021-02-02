Нарушаване на водоподаването в г.Твърдица

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 13

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че до отстраняване на възникнала авария е прекъснато водоподаването на г. Твърдица.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.