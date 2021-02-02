Прекъсване водоподаването на част от р-н Нова Загора-села

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод от 14:00ч.на 02.02.2021г.(вторник) до 14.00ч. на 03.02 2021г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Любенова махала, с.Любенец, с.Млекарево, с.Богданово, с.Радецки, с.Бял кладенец,Стоил войвода и с.Езеро.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.