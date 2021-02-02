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СЪОБЩЕНИЕ

02 февруари 2021 15:12, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 58

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТ ЗА DSD II- Немска езикова диплома - II ниво

Файлове

Критерии за допускане до изпит за DSD II [107KB]

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