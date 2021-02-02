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РИМ - Сливен с грамота за участие в конкурса „Училището в музея, музеят в училището“

02 февруари 2021 15:50, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 15
музея

Днес Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" получи сертификат за участие във второто издание на конкурса „Училището в музея, музеят в училището“, организиран от Комисията по образованието и науката към Народното събрание.

Наградата за образователна дейност се връчва ежегодно на културни институции, които съвместно с училища и детски градини реализират общи инициативи. Номинацията на музея бе предложена от ППМГ "Добри Чинтулов" и РУО - Сливен, с които нашата организация успешно си партнира през годините.

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