Община Сливен премахна опасен скален къс в района на Селището

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 2 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 2

Превантивни дейности срещу срутване на едра скална маса извършиха екипи на Общината по пътя Сливен – местността Селището – връх Българка.

„Беше идентифициран огромен скален къс, който застрашаваше не само пътната инфраструктура и движещите се по нея автомобили, но и самите живущи в района на Селището, както и съществуващите комуникации по електро-захранващата мрежа“, заяви инж. Снежана Кънева – отдел „Сигурност и управление при кризи“ в Община Сливен. По думите й е била извършена необходимата организация и действия по премахване на опасния скален къс.

Община Сливен напомня на шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

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