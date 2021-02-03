Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

SPELLING BEE 2021

03 февруари 2021 13:39, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 47 минути, брой четения: 28
spelling bee

На 28.02.2021 г. в ОУ "Панайот Хитов" от 13.30 ч. ще се проведе училищният кръг от Единадесетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

Това е първият етап от надпреварата, който се провежда от 20 февруари до 2 март 2021 г. в цялата страна. В него тази година ще участват над 6500 ученици, които са се готвили усилено в продължение на няколко месеца.

Поради усложнената епидемична обстановка, молим всички ученици да носят маски, поради смесването на деца от различни класове. Състезанието ще се проведе съгласно всички мерки за безопасност и дезинфекция, като очакваме и участниците да спазват същите по прилежен начин!

« предишнаследваща »


 