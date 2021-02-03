SPELLING BEE 2021

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 47 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 28

На 28.02.2021 г. в ОУ "Панайот Хитов" от 13.30 ч. ще се проведе училищният кръг от Единадесетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

Това е първият етап от надпреварата, който се провежда от 20 февруари до 2 март 2021 г. в цялата страна. В него тази година ще участват над 6500 ученици, които са се готвили усилено в продължение на няколко месеца.

Поради усложнената епидемична обстановка, молим всички ученици да носят маски, поради смесването на деца от различни класове. Състезанието ще се проведе съгласно всички мерки за безопасност и дезинфекция, като очакваме и участниците да спазват същите по прилежен начин!