Прекъсване водоподаването на с. Божевци

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 07.02.2021г.(неделя) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Божевци.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.