Прекъсване водоподаването на част от "Звездите"

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 13

Днес 09.02 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от кв. "Звездите" до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.