Прекъсване водоподаването на част от Централна градска част

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 23

Днес 09.02 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул.Лъженска до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.