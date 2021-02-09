ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ ВЪВ ВОДАТА“ И „ЖИВОТЪТ НА СУШАТА“

СУ "Й. Йовков" (X) преди 9 часа, брой четения: 15 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 15

В продължение на три седмици учениците от 3 „а“ и 3 „б“ клас се подготвяха за своята проектна дейност по Човекът и природата. След набавяне на необходимите материали и информация те пристъпиха към изработване на своите проекти и презентирането им. Представиха интересни и любопитни факти за животните и растенията и тяхната среда на живот. С желание и огромно удоволствие се справиха с поставената задача.

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