Прекъсване водоподаването на с.Чокоба и с. Самуилово

ВиК-Сливен преди 46 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 10.02.2021г.(сряда) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чокоба и с. Самуилово

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.