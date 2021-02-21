Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

В болницата отвори кабинет за поставяне на ваксини

21 февруари 2021 10:13, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 43 минути, брой четения: 25
---

В МБАЛ "Д-р Иван Селимински" е отворен кабинет за поставяне на ваксини. Днес е с работно време от 10 до 14 часа. Предстои изготвяне на график за следващите дни.

« предишнаследваща »


 