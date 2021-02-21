В болницата отвори кабинет за поставяне на ваксини

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 43 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 25

В МБАЛ "Д-р Иван Селимински" е отворен кабинет за поставяне на ваксини. Днес е с работно време от 10 до 14 часа. Предстои изготвяне на график за следващите дни.