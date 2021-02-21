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В четири кабинета със „зелен коридор“ се поставят ваксини в област Сливен

21 февруари 2021 10:47, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 23 минути, брой четения: 29
covid-19

Четири имунизационни кабинета със „зелен коридор“ ще работят в неделя, 21 февруари, в област Сливен, съобщиха от Областния кризисен щаб. В тях всеки, който има желание, ще бъде ваксиниран срещу COVID-19 с ваксината „Астра Зенека“, уточниха от РЗИ.

Кабинетите са със следното работно време:

От 10 до 12 часа ще се поставят ваксини в кабинета в РЗИ в Сливен. От 10 до 14 часа – в областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. От 9 до 12 часа – в общинската МБАЛ „Света Петка“ в Нова Загора. В частната МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен – от 14 до 17 часа.

В събота бяха ваксинирани 30 души в кабинета от „зеления коридор“ на РЗИ – Сливен.

Към момента вече има записани 20 души.

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