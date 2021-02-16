Нарушено водоподаването на кв "Надежда"

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 11

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на електропреносната мрежа е нарушено водоподаването на кв "Надежда" до отстраняване на аварията.

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"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.