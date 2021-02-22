Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Сини камъни"

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 15

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.02.2021г.(понеделник) от 09.30ч до 11:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „ Сини камъни в района на блок 23,27,28 и блок 31.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.