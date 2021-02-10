Прекъсване водоподаването на част от р-н Нова Загора-села

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод от 10:30ч. до 14.30ч. на 10.02 2021г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Любенова махала, с.Любенец, с.Млекарево, с.Богданово, с.Радецки, с.Бял кладенец,Стоил войвода и с.Езеро.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.