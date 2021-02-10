Прекъсване водоподаването на бул. Цар Симеон бл. 11 и бл. 13

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 10.02.2021г. (сряда) от 10:00ч до 14:00ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на бул. Цар Симеон бл. 11 и бл. 13