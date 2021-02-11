ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 15 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 12

Учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се включиха в инициативата „Засаждаме бъдеще с Гората.бг".

Четвъртокласниците имаха първи възможността да участват в процеса на засаждането, а след това да проследят поникването на младото дърво и след година да могат да засадят нови гори и дървета за България.

Гордеем се, че сме част от това събитие!

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