Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО!

11 февруари 2021 21:36, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 15 минути, брой четения: 12
Снимка 3

Учениците от СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се включиха в инициативата „Засаждаме бъдеще с Гората.бг".

Четвъртокласниците имаха първи възможността да участват в процеса на засаждането, а след това да проследят поникването на младото дърво и след година да могат да засадят нови гори и дървета за България.

Гордеем се, че сме част от това събитие!

Снимки

Снимка 1Снимка 2Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8
« предишна


 