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ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ!

11 февруари 2021 21:56, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20
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Учениците от 3 "а" клас с удоволствие продължиха дейностите по засаждане на семена от инициативата „Засаждаме бъдеще с Гората.бг". Те засадиха жълъди от дъб и семена от явор. Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да променят света, в който живеем.

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