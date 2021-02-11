ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Учениците от 3 "а" клас с удоволствие продължиха дейностите по засаждане на семена от инициативата „Засаждаме бъдеще с Гората.бг". Те засадиха жълъди от дъб и семена от явор. Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да променят света, в който живеем.

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