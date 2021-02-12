Прекъсване водоподаването на с.Гергевец с. Самуилово и с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 12

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авария на електропреносната мрежа е прекъснато водоподаването на с. Гергевец с. Самуилово и с. Крушаре ,до отстраняване на аварията.

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"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.