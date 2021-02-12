ПОСАДИ ЖИВОТ

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12 февруари 2021 15:28, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 48 минути, брой четения: 24
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Да засадиш дърво и да оставиш следа е нещо, което всяко човешко същество трябва да изпита. Учениците от 2 клас с огромно желание приеха инициативата ,, Засаждаме бъдеще с Гората. бг". Всеки ученик засади семена на свое собствено дърво, за което да се грижи.

Благодарим за предоставената възможност!

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