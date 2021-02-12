ДА ЗАСАДИМ НАШАТА ГОРА!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 25 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 14

Ние, учениците от 3.б клас ще засадим нашата гора и ще създадем красота, на която ще се радват хората с добри сърца.

Благодарим за предоставената възможност да участваме в кампанията "Засаждаме бъдеще с Гората. бг"

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