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ДА ЗАСАДИМ НАШАТА ГОРА!

12 февруари 2021 15:51, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 25 минути, брой четения: 14
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Ние, учениците от 3.б клас ще засадим нашата гора и ще създадем красота, на която ще се радват хората с добри сърца.

Благодарим за предоставената възможност да участваме в кампанията "Засаждаме бъдеще с Гората. бг"

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