ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 32 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 18

Днес и ние първолаците се включихме в кампанията "Засаждаме бъдеще". Щастливи сме да споделим, че засадихме и ще отглеждаме свои собствени дървета. Вярваме, че има смисъл да правим добро, а Земята има нужда от нашата помощ.

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