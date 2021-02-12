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ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ

12 февруари 2021 16:09, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 32 минути, брой четения: 18
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Днес и ние първолаците се включихме в кампанията "Засаждаме бъдеще". Щастливи сме да споделим, че засадихме и ще отглеждаме свои собствени дървета. Вярваме, че има смисъл да правим добро, а Земята има нужда от нашата помощ.

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