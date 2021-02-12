НИЕ ГРАДИМ СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 20 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 13

Учениците от първи "а" клас също се включиха в инициативата "Засаждаме бъдеще с Гората.бг". Те засадиха жълъди от дъб и семена от явор. Показаха, че могат да променят света, в който живеят.

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