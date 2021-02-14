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Сливен се прости с алпиниста Атанас Скатов

14 февруари 2021 15:35, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 5 минути, брой четения: 5
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В Катедрален храм „Свети Димитър“ днес се състоя поклонение пред тленните останки на известния български алпинист и Почетен гражданин на Сливен Атанас Скатов. Той загина на 4 февруари в опит да изкачи пакистанския връх К2 в планината Каракорум.

Цветя и съболезнователен адрес от името на кмета Стефан Радев бяха поднесени на близките на алпиниста.

„Упорит, с нестихваща енергия и устрем, отправил поглед към поредната си цел – да бъде там, горе на върха. Такъв ще го помня! Такъв ще го помним всички!“, пише кметът Радев.

Сред присъстващите, дошли да отдадат последна почит към Атанас Скатов бяха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, зам.-кметът Пепа Чиликова, зам.-областният управител Камен Костов, приятели, съмишленици, граждани.

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