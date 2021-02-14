Сливен се сбогува с Атанас Скатов

Общински съвет - Сливен преди 44 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 31

Граждани, приятели и съмишленици днес си взеха последно сбогом с известния сливенски алпинист Атанас Скатов. Той загина при неуспешен опит да изкачи пакистанския връх К2 в планината Каракорум на 4 февруари.

Поклонението пред тленните останки на алпиниста и Почетен гражданин на Сливен се състоя в Катедрален храм „Свети Димитър“.

Сред присъстващите, дошли да отдадат последна почит към Атанас Скатов бяха още председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, зам.-областният управител Камен Костов и зам.-кметът Пепа Чиликова. Цветя и съболезнователен адрес от името на кмета Стефан Радев бяха поднесени на близките на алпиниста.