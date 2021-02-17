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ЗА НАЙ-ДОСТОЙНИЯ СИН НА БЪЛГАРИЯ

17 февруари 2021 16:11, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 49 минути, брой четения: 23
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Учениците от група ЦОУД 1клас се запознаха с живота и делото на Васил Левски. Изразиха почитанията си към Апостола на свободата, като изработиха табло в негова памет!

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