ЗА НАЙ-ДОСТОЙНИЯ СИН НА БЪЛГАРИЯ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 49 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 23

Учениците от група ЦОУД 1клас се запознаха с живота и делото на Васил Левски. Изразиха почитанията си към Апостола на свободата, като изработиха табло в негова памет!

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