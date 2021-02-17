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ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА!

17 февруари 2021 22:09, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 10 часа, брой четения: 37
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Учениците от 2 ,,а" и 2 ,,б" клас почетоха 148 години от смъртта на Васил Левски.

Всеки един от тях с огромно вълнение изгледа презентацията подготвена от госпожа Кутрова. Още повече настроение внесоха децата рецитиращи стихотворения посветени на Апостола. Подредиха пъзел с лика му и изработиха прекрасно табло.

Дано всяко дете да отнесе в сърцето си късче от духа, волята и подвига на тази свята личност!

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