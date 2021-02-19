СВЯТА ГОДИШНИНА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 7 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 7

Учениците от клуб "Млади възрожденци" при СУ "Йордан Йовков" - Сливен почетоха паметта на Васил Левски, изработвайки презентации за живота и дейността му. С голямо желание и ентусиазъм ги предоставиха на по-малките ученици.

Поклон и вечна памет пред делото на Апостола!

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