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Поклон пред светлата ти памет, Апостоле!

19 февруари 2021 15:33, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 13 минути, брой четения: 4
Поклон пред делото на Левски

Ние, учениците, от първи "Г" клас сме горди твои наследници и изпълняваме завета ти да живеем в чиста и свята република. В твоя чест изписахме слова, прославяйки името ти вовеки!

 

 

Снимки

Поклон пред делото на ЛевскиПоклон пред делото на ЛевскиПоклон пред делото на ЛевскиПоклон пред делото на ЛевскиПоклон пред делото на ЛевскиПоклон пред делото на ЛевскиПоклон пред делото на ЛевскиПоклон пред делото на Левски
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