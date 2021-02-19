Поклон пред светлата ти памет, Апостоле!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 13 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 4

Ние, учениците, от първи "Г" клас сме горди твои наследници и изпълняваме завета ти да живеем в чиста и свята република. В твоя чест изписахме слова, прославяйки името ти вовеки!

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