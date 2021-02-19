На 18 януари се навършват 148 години от обесването на Васил Левски.

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

"Дела трябват, а не думи" - Васил Левски

В ДГ „Детски рай” – Сливен през цялата седмица се провеждаха инициативи в памет на този велик герой.

С ентусиазъм и любов децата от клуб „Млади възрожденци” се преклониха пред делото на Левски, като подготвиха малък етюд, по народната песен „Кажи ми, горо”, възпяваща героичната гибел на Дякона . За да се знае и помни кой е Апостола на свободата, децата от всички подготвителни групи се запознаха с неговия героичен живот, пяха песни и рецитираха стихотворенияр посветени на него. В трети и четвърти групи изработиха постери с облика на Левски и материали от неговия живот и дело.

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