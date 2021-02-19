Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 18 януари се навършват 148 години от обесването на Васил Левски.

19 февруари 2021 15:40, Виолета Тодорова (ДГ "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 19
148 години от смъртта на Апостола

"Дела трябват, а не думи" - Васил Левски

В ДГ „Детски рай” – Сливен през цялата седмица се провеждаха инициативи в памет на този велик герой.

С ентусиазъм и любов децата от клуб „Млади възрожденци” се преклониха пред делото на Левски, като подготвиха малък етюд, по народната песен „Кажи ми, горо”, възпяваща героичната гибел на Дякона . За да се знае и помни кой е Апостола на свободата, децата от всички подготвителни групи се запознаха с неговия героичен живот, пяха песни и рецитираха стихотворенияр посветени на него. В трети и четвърти групи изработиха постери с облика на Левски и материали от неговия живот и дело.

 

Снимки

148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола148 години от смъртта на Апостола
« предишнаследваща »


 