Прекъсване на водоподаването в с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 11

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 22.02.2021г.(понеделник) до 16.30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Самуилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.