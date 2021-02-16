Прекъсване водоподаването на с.Гергевец

ВиК-Сливен преди 6 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 1

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 16.02.2021г.(Вторник) до 16:30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гергевец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.