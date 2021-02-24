Прекъсване на водоподаването на с.Гергевец,с.Крушаре и с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 24.02.2021г.(Сряда) от 17.00ч. поради авария е прекъснато водоподаването на с. Самуилово, с. Гергевец и с. Крушаре до 25.02.2021г. до отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.